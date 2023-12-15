Çocuk Kütüphanesi'nde 'Yerli Malı Haftası' kutlandı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu'nda minikler, Yerli Malı Haftası'nı kutladı. Yerli ürün kullanmanın önemine dikkat çekilen etkinliği çocuklar çok sevdi.

PAYLAŞ
  • 15.12.2023 13:54
  • Güncelleme: 15.12.2023 14:57
Çocuk Kütüphanesi'nde 'Yerli Malı Haftası' kutlandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediyesi 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda minikler, Yerli Malı Haftası’nı kutladı. Yerli ürün kullanmanın önemine dikkat çekilen etkinliği çocuklar çok sevdi.

Büyükşehir belediyesi, ülke genelinde her yıl 12-18 Aralık tarihleri arasında kutlanan Yerli Malı Haftası etkinlikleri çerçevesinde Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nda Yerli Malı Haftası’nı kutlayarak, miniklere yönelik birbirinden farklı etkinlikler düzenledi. Etkinlikte minikler günün anlam ve önemini belirten şiirler okudu. Ayrıca çocukların yerli tüketimin bilinçli olarak artması amacıyla bir pano da hazırlandı. Çocuklar yerli ürünleri tanırken, hepsiyle tek tek fotoğraf çekindiler. Büyükşehir Belediyesi Fuat Attaroğlu Çocuk Kütüphanesi ve Müzik Okulu’nun sorumlusu Özden Topçu, büyükşehir belediyesi olarak, özel günlerde farkındalık ortaya koymak için çalışmalar yaptıklarını kaydetti. Yerli Malı Haftası için de çocuklara yerli tüketim hakkında bilinç aşılamak amacıyla etkinlikler düzenlediklerini ve kapsamlı bir pano hazırladıklarını ifade eden Topçu, şöyle konuştu;

"Burada her hafta farklı etkinlikler düzenliyoruz. Ayrıca özel günlerde birçok çalışmalar yaparak faaliyet gösteriyoruz. Öğretmenlerimiz 3 alanda teknoloji, yöresel ve gıda alanında güzel bir pano hazırladılar ve bununla alakalı birçok etkinlik düzenlediler. Bugün kalabalık bir grubumuz hem kütüphanemizi tanımaya hem de Yerli Malı Haftası için düzenlenen ve hazırlanan etkinliklere katıldılar. Kurduğumuz stantta yöresel lezzetleri de tanıdılar.”

Topçu, Büyükşehir Belediyesi olarak bu özel günlere çok dikkat ettiklerinin altını çizerek; "Farkındalık olsun diye etkinlikler düzenliyoruz. Çocuklara yerli tüketim hakkında bilinç aşılamak istedik ve bu yüzden de geniş bir pano hazırladık” dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kayseri, GSYH büyüme trendinde 20. sırada

Kayseri, GSYH büyüme trendinde 20. sırada

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

Zehirlenmeyi göze aldılar, itfaiyeyi izlediler

OSB Başkanı Yalçın: 'Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı'

OSB Başkanı Yalçın: 'Asgari ücret zammı yılda bir defa olmalı'

Son 7 maçta 6 kez kazanan Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Son 7 maçta 6 kez kazanan Kayserispor seriyi sürdürmek istiyor

Kayserispor'un acı günü

Kayserispor'un acı günü

KAYÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı 'Dönem Dersi' etkinliği düzenlendi

KAYÜ'de 2023-2024 Akademik Yılı 'Dönem Dersi' etkinliği düzenlendi

Çok Okunanlar
1
Gesi'de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

Gesi’de başına keserle vurularak öldürülen kadının komşusu İ.K. ve 2 oğlu gözaltına alındı

2
Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

Hastane Caddesi Teksas'a döndü: Silahlı çatışma 2 ölü

3
Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

Prematüre bebeklere ilk 1 yıl takviye çok önemli

4
ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

ERÜ Hastanelerinde, '15 Kasım Dünya KOAH Günü' Etkinliği düzenlendi

5
Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

Dermoid kistlerin çok bilinmeyen 3 belirtisi

6
Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

Obezite birçok hastalığa davet çıkarıyor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Tüketiciler Birliği'nden 'vakıflara' kira tepkisi

Tüketiciler Birliği'nden 'vakıflara' kira tepkisi

SMA'lı Aysima bebeğin ailesinden yardım çığlığı

SMA'lı Aysima bebeğin ailesinden yardım çığlığı

DAHA FAZLA
Kocasinan'da 4 bin 200 aile kışı sıcak geçirecek

Kocasinan'da 4 bin 200 aile kışı sıcak geçirecek

Büyükkılıç: 'Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder'

Büyükkılıç: 'Yük verilirse Memduh Büyükkılıç kapasitesi, birikimi ve samimiyeti ile hizmetini eder'

İşitme engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

İşitme engellilerden Başkan Yalçın'a teşekkür

Otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi

Otomobille çarpışan meyve yüklü tır şarampole devrildi

Şükran Caddesi hizmete girdi

Şükran Caddesi hizmete girdi