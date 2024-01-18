Yeniden aday gösterilen Büyükkılıç'a görkemli karşılama
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç için özel bir karşılama programı düzenleniyor.
Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç için 18 Ocak Perşembe akşamı, saat: 20.00'de Seyyid-i Burhaneddin Hz. Türbesinde özel bir karşılama programı yapılacak.
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