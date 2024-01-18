Yeniden aday gösterilen Büyükkılıç'a görkemli karşılama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç için özel bir karşılama programı düzenleniyor.

Yeniden aday gösterilen Büyükkılıç'a görkemli karşılama

Ak Parti Kayseri İl Teşkilatı'ndan yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle yeniden Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı için aday gösterilen Büyükşehir Belediye Başkanı  Dr. Memduh Büyükkılıç için 18 Ocak Perşembe akşamı, saat: 20.00'de Seyyid-i Burhaneddin Hz. Türbesinde özel bir karşılama  programı yapılacak.

 

Haber Merkezi

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