Çocuklara umut olan LÖSEV'in Kayseri'de 2. Şubesi açıldı

 Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı'nın (LÖSEV) 2. şubesi Kayseri Sivas Caddesi'nde açıldı. Açılışta konuşan LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, 'Burada çok önemli işler yapacağımızın da altını çizmek isterim. Öncelikle tüm Türkiye'de her yıl yaklaşık 250 bin vatandaşımıza kanser tanısı konduğunu bilmeliyiz ve vakfımıza kayıtlı 75 binden fazla hastamıza Türkiye genelinde hizmet ediyoruz' dedi. 

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  • 26.10.2023 20:42
  • Güncelleme: 27.10.2023 08:48
Çocuklara umut olan LÖSEV'in Kayseri'de 2. Şubesi açıldı
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Kayseri’de Sivas Caddesi üzerinde Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı (LÖSEV), ikinci şubesinin açılışı düzenlenen törenle yapıldı. Açılışa Kayseri İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan, LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, LÖSEV gönüllüleri ve aileler katıldı. Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından LSV Dükkan Üretim Merkezi gezilerek üretilen ürünler incelendi.
LÖSEV Kayseri 2. İrtibat Ofisinde çok önemli işler yapacaklarının altını çizen LÖSEV Genel Koordinatörü Hülya Ünver, “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı haftasında Cumhuriyet’in kuruluşunun ilk yıllarından bu yana üretimde ve sanayileşmede hep önde yer almış belki de Türkiye’nin en çalışkan insanlarının bir arada olduğu kıymetli şehrimiz Kayserimizde biz de Atatürk’ün izinde üretken ve çalışkan bir Türkiye’nin en güvenilir ve itibarlı sivil toplum kuruluşu olarak daha çok üretmek ve daha çok hastamıza dokunabilmek için Kayserimizde 2. irtibat büromuzu açıyoruz. İrtibat ofisimiz tamamen bağışlarla, bağışçılarımızın katkılarıyla, çalışanlarımızın tempolu çalışmalarıyla, ailelerimizin ve gençlerimizin coşkulu çabalarıyla hayat bulmuştur. Tekrar vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun diyoruz. Burada çok önemli işler yapacağımızın da altını çizmek isterim. Öncelikle tüm Türkiye’de her yıl yaklaşık 250 bin vatandaşımıza kanser tanısı konduğunu bilmeliyiz ve vakfımıza kayıtlı 75 binden fazla hastamıza Türkiye genelinde hizmet ediyoruz. Bunları yapabilmek için çok çalışıyoruz. LÖSEV 25 yıldır lösemili çocuklarımızın ve ailelerinin yanında olmuştur. Onları hem maddi hem de manevi anlamda desteklemiş, sosyal ve psikolojik destekleriyle de hayata tutundurmuştur” ifadelerini kullandı. 
‘ÜRETİM MERKEZİNDEN ÇIKAN ÜRÜNLERİ ARTIK LSV DÜKKAN’DA SATIŞA SUNMA FIRSATI DA BULDUK’
Konuşmasının devamında Ünver, “Bunun en önemli göstergelerinden olan annemin de yüzü gülüyor üretim merkezleri ve rehabilitasyon merkezlerinde harcadığımız yoğun çabalar sonrasında onlar için artık LSV Dükkan dediğimiz ve bir markaya dönüştürdüğümüz bir noktaya ulaştırmış bulunuyoruz. Üretim merkezinden çıkan ürünleri artık LSV Dükkan’da satışa sunma fırsatı da bulduk. Bu ürünlerden çok kıymetli olanlardan bir tanesi de Kayserimizin imza ürünlerinden biri olan Kayseri mantısını tüm halkımızla buluşturmak üzere burada bir de üretim atölyemizi kazanmış bulunuyoruz” şeklinde konuştu. 
‘LÖSEV EKİBİ YANIMDA VE ARKAMDA DİMDİK DURUYORDU’
LÖSEV’le nasıl tanıştığını anlatan Meva Topuz, “Ben 2021 yılında ilk teşhisimi aldığımda hastane odamda aslında umut beklerken LÖSEV’le tanıştım, bana umut oldu ve hayata bağladılar. Ayakta tedaviye geçtiğimde ise ben LÖSEV’e destek olmaya çalıştım ve gönüllü olarak etkinliklerine katıldım ama maalesef tekrardan savaşıma dönmeye başladım. Kanserimin tekrardan çıkması beni gerçekten çok yıktı ama bu sefer farklı bir durum vardı. LÖSEV hep yanımdaydı. LÖSEV’de edindiğim onca güzel arkadaşım ve tüm LÖSEV ekibi yanımda ve arkamda dimdik duruyordu. Bu beni çok mutlu etti. Hayata daha çok bağlandım ve 2. savaşımı daha kolay atlatacağımı düşünüyorum ve umarım öyle olur. LÖSEV’i damarlarında yaşayan bir genç olarak şunu söylemek istiyorum; bana umut olduysa birçok hastaya umut olabilir ve birçok hastaya da ulaşabiliriz ki ulaşıyoruz. Ben şu an tedavi görüyor olsam da LÖSEV’e desteğimi hiç bırakmadım. Hastanede gördüğüm arkadaşlarıma, hastalara anlatıyor ve bilinçlendiriyorum” diye konuştu.

1ha

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