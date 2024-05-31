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Çocuklarda Peygamber Sünneti'nin tedavisi için en uygun yaş

Çocuklarda görülen Peygamber sünneti (hipospadias) rahatsızlığından ve tedavi süreçlerinde bahseden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç.Dr. Mustafa Erman Dörterler tedavi sürecinin 2 yaşını geçmeden tamamlanması gerektiğini söyleyerek, 'O hastaların emin ellerde bu konuyla ilgili tecrübeli bilgi ve deneyimi olan cerrahlar tarafından ameliyat edilmesi gerekiyor. Bu konuda aileleri uyarmak istiyorum. bunlar acil ameliyat gerektiren durumlar değil ama 6 aydan sonra ameliyat olması aşamalı cerrahilerde en geç 2 yaşına kadar tamamlanması gerekir' dedi.

Çocuklarda Peygamber Sünneti'nin tedavisi için en uygun yaş

Çocuklarda görülen Peygamber sünneti (hipopadias) rahatsızlığından ve tedavi süreçlerinden bahseden Çocuk Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Erman Dörterler tedavi sürecinin 2 yaşını geçmeden tamamlanması gerektiğini belirtti. 

Dörterler, “Peygamber sünneti idrar deliğinin normal olması gereken yerden daha aşağıda olması demektir. Peygamber sünnetini hipospadias diye adlandırıyoruz. 3 komponenti var. bunlar sünnetli doğum, sünnet derisinin yumurtalara bakan kısmında sünnet derisinin bulunmaması, kana bakan kısmında da bir pelerin gibi sünnet derisinin olmasına biz hipospadias diyoruz. Bunlarda 2.önemli komponent penislerde eğrilik olursa bunların düzeltilmesi lazım. İdrar deliğinin  normal olması gereken yere taşımamız gerekiyor. Halk arasında yaklaşık 300 erkek çocukta 1 rastlıyoruz. Bunların seviyesi ne kadar aşağıdaysa, Genetik cinsel gelişim bozuklukları, inmemiş testisler, fıtıklar ve endokrin hormonal bozukluklar gibi ek problemleri  beraberinde getiriyor. Hastaların emin ellerde bu konuyla ilgili tecrübeli bilgi ve deneyimi olan cerrahlar tarafından ameliyat edilmesi gerekiyor. Bu konuda aileleri uyarmak istiyorum. bunlar acil ameliyat gerektiren durumlar değil ama 6 aydan sonra ameliyat olması aşamalı cerrahilerde en geç 2 yaşına kadar tamamlanması gerekir. Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahisi ve ürolojisi Klinik Şefi olarak bu tip hastaların bizim kliniğimize başvurarak takip ve tedavilerinin yapıyoruz. Kontenjanımızda olsa, MHRS’den randevuda almasalar, randevusuz gelen hastalara takip, tedavi ve muayenelerini yapmaktayız”şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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