Coin'den yüksek kazanç beklentisiyle 1 milyon 450 bin TL dolandırıldı

Kayseri’de emlak alım satımı için gittiği bir şirkette tanıştıktan sonra birlikte Umreye gittiği 2 kişi tarafından 1 milyon 450 bin TL dolandırıldığını iddia eden Hayrettin Özcan (63), Kayseri Adliyesi önünde açıklamalarda bulunarak, savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hayrettin Özcan; “Yaklaşık 1 milyon 450 bin lira gibi bir parayı, coin şirketi işleten, Ö.A. ve S.Ü. isimli kişilere yatırım için resmen kaptırdım. Benim paramı gasp ettiler. Bürolarına bir emlak alım satımı için aracı olacaklardı bu vesileyle gittim. Görüşmeler esnasında böyle bir iş yaptıklarını lanse ettiler. Beni hayali bir şeyle düpedüz kandırdılar. Bu kişilerle samimiyetim oluştu Umre yolculuğu yaptık ve ailecek görüştük. Bayağı samimi bir ortamda olduğumuz halde maalesef ben bile paramı alamadım. Noterden araba takasına gittik. Orada takas senedimi yırttı kaçtı. Ben onu yargıya taşıdım ve 17 Nisan'da mahkememiz var. Şu anda da biz 7-8 arkadaş geldik. Nitelikli dolandırıcılıktan ve kredi kartı tefeciliği yapmaktan dolayı şikayette bulunuyoruz. Devletimizden adaletimizden hakkımızın aranmasını istiyoruz. Bizim gibi başka kişilerin mağdur olmasını istemiyoruz. En azından onlar önlensin diyoruz. Bize olan oldu. Fakat toplumumuz bu yaradan kurtulsun. Bunun için gerekli yasalar çıksın. Gerekli cezalar kesilsin. Bunun peşindeyiz” ifadelerini kullandı.