Yazdığı yeşil reçeteli ilacı başkasına veren tıbbi sekreterin yargılanmasına devam edildi

Kayseri Şehir Hastanesi'nde çalışan tıbbi sekreter M.S., iddiaya göre hasta Z.K. adına ailesinin ve kendisinin haberi olmadan sistemine girerek yeşil reçeteye tabi ilaç yazdı. Ailenin ve doktorların durumu fark etmesi üzerine M.S.'den şikayetçi olundu. Sanık hakkında ‘Kamu kurum ve kuruluşlarının zararına dolandırıcılık’ ve ‘Resmi belgede sahtecilik’ suçundan dava açıldı. Sanığın yargılandığı davanın ilk duruşmasında bazı hasta yakınları ile tıbbi sekreterin adına ilaç verdiği doktorlar katılmıştı. Bugün görülen duruşmaya sanık ve müştekiler katılmadı. Mahkeme heyeti eksiklerin giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.