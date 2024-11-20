Bina önüne konan valiz, korkulu anlara neden oldu

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çöpe atılmak üzere kapıya bırakılan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Bina önüne konan valiz, korkulu anlara neden oldu
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde çöpe atılmak üzere kapıya bırakılan valiz, polis ekiplerini harekete geçirdi.

Edinilen bilgiye göre, Mithat Paşa Mahallesi Uludağ Sokak üzerinde meydana gelen olayda, apartman kapısında duran valizin şüpheli olarak ihbar edilmesi üzerine polis ekipleri harekete geçti. Sokak iki yönlü kapatılırken, olay yerine bomba imha ekipleri de sevk edildi.

Gerçek sonradan anlaşıldı

Ekiplerin şüpheli valizi fünye ile patlatmak için hazırlık yaptığı sırada, apartmandan çıkan bir kişinin yeni taşındığını ve çöpe atmak için valizi kapıya bıraktığını söylemesi üzerine ekipler patlatma işlemini iptal etti.

Ekipler olay yerinden normale dönerken, valiz de tutanak tutulmasının ardından sahibine teslim edildi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

Bakmadan Geçme

3 turistten biri mutlaka yer altı şehirlerini geziyor
3 turistten biri mutlaka yer altı şehirlerini geziyor
Başkan Yalçın'ın Başkent çıkarması
Başkan Yalçın'ın Başkent çıkarması
Boğazına şeker kaçan genci kurtaran vale o anları anlattı
Boğazına şeker kaçan genci kurtaran vale o anları anlattı
Nasuh Mahruki tutuklandı
Nasuh Mahruki tutuklandı
ASKON'dan Kuzey Makedonya'ya işbirliği ziyareti
ASKON'dan Kuzey Makedonya'ya işbirliği ziyareti
Kaybolan ikiz kız turistlerin araması devam ediyor
Kaybolan ikiz kız turistlerin araması devam ediyor