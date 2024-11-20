Aranan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs yakalandı.

Aranan cezaevi firarisi operasyonla yakalandı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’de polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi bir şahıs yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan operasyonda hırsızlık suçundan 10 yıl 11 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan cezaevi firarisi D.G. (50) yakalandı.

İşlemleri tamamlanan şahıs, cezaevine teslim edildi.

İHA
Kayseri Gündem

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