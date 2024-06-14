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Çopuroğlu: 'Bu mübarek zaman diliminde dayanışma ruhunu canlı tutmalıyız'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, Bu mübarek zaman diliminde, birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı pekiştirerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmalıyız dedi.

Çopuroğlu: 'Bu mübarek zaman diliminde dayanışma ruhunu canlı tutmalıyız'
Kayseri GündemEditör

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu; Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Bu mübarek zaman diliminde, birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı pekiştirerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmalıyız" dedi.

Mesajında, Kayserililerin ve tüm İslam aleminin bayramını kutlayan Çopuroğlu; "Kurban Bayramı’nın manevi atmosferinde, birlik, beraberlik ve dayanışma duyguları çok önemlidir. Kurban Bayramı, kardeşlik bağlarımızın güçlendiği, sevgi ve paylaşmanın doruk noktasına ulaştığı kıymetli günlerden biridir. Bu mübarek zaman diliminde, birbirimize olan sevgimizi ve saygımızı pekiştirerek, yardımlaşma ve dayanışma ruhunu canlı tutmalıyız. Kurban Bayramı’nın İslam âlemi ve tüm milletimiz için hayırlara vesile olmasını diliyor; bayramın sevgi, barış ve kardeşlik atmosferiyle dolu geçmesini temenni ediyorum" dedi.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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