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Çopuroğlu, Akmescid Trafo Merkezi'nin tamamlandığını duyurdu

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu tarafından talep edilen Akmescit Trafo Merkezi'nin yapım çalışmalarında sona gelindi. Konuyla ilgili yazılı paylaşımda bulunan Çopuroğlu, 'Talebimiz üzerine Sayın Bakanımız tarafından kamulaştırma işlemi, zemin etüd işlemi, elektrik keşif çalışması ve inşaat keşif işlemi tamamlanmıştır' dedi.

Çopuroğlu, Akmescid Trafo Merkezi'nin tamamlandığını duyurdu

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri’de Akmescid Trafo Merkezi’nin yapılmasına yönelik Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar’a bir talepte bulunmuştu. Talep sonrası harekete geçen bakanlık tarafından Akmescid Trafo Merkezi’nin proje inşaat ve elektrik keşif çalışması tamamlandı. 
Sosyal medya hesabından konuya ilişkin yazılı paylaşımda bulunan Milletvekili Çopuroğlu, “25.07.2024 tarihin de Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanımız Sayın Alparslan Bayraktar’a Kayseri Akmescid trafo merkezi yapım işlemi ile alakalı taleplerimizi ilettik.  Talebimiz üzerine Sayın Bakanımız tarafından Kamulaştırma işlemi, Zemin Etüt işlemi, Elektrik keşif Çalışması ve İnşaat Keşif işlemi tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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