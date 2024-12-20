  • Haberler
  • Gündem
  • Çopuroğlu: 'Hak eden herkes üzerinde İHA'larımızı SİHA'larımızı görecektir'

Çopuroğlu: 'Hak eden herkes üzerinde İHA'larımızı SİHA'larımızı görecektir'

AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli'nin TBMM''de yaptığı konuşmaya tepki gösterdi. Çopuroğlu: 'Hak eden herkes üzerinde İHA'larımızı SİHA'larımızı görecektir'dedi.

Çopuroğlu: 'Hak eden herkes üzerinde İHA'larımızı SİHA'larımızı görecektir'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’de yaptığı konuşmada; “Kınıyorum, lanetliyorum artık bunlara bir son verin. Bu savaşa, bu katliama bir son verin. Bu SİHA'ları, İHA'ları durdurun diyorum” ifadelerini kullandı.
Temelli’nin açıklamaları üzerine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Vekil Çopuroğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi; “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden İHA'ları SİHA'ları durdurun diyenlere sesleniyorum; Hak eden herkes üzerinde İHA'larımızı SİHA'larımızı görecektir.”

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

İYİ Partili Yücel 'Milletin malını millete yükseğe satmayın'
İYİ Partili Yücel; "Milletin malını millete yükseğe satmayın"
Büyükbaş hayvan satışıyla dolandırıcılık: 4 şüpheli gözaltına alındı
Büyükbaş hayvan satışıyla dolandırıcılık: 4 şüpheli gözaltına alındı
Türkiye'nin habere en çok konu olan başkanı Memduh Büyükkılıç
Türkiye'nin habere en çok konu olan başkanı Memduh Büyükkılıç
Kayserili İşadamı Kızılkaya hayatını kaybetti
Kayserili İşadamı Kızılkaya hayatını kaybetti
Erciyes'te yılbaşı öncesinde oteller full dolu
Erciyes'te yılbaşı öncesinde oteller full dolu
Kayseri'nin bu bölgesinden fosil fışkırıyor
Kayseri'nin bu bölgesinden fosil fışkırıyor
Kayseri Gündem - Bizi Sosyal Medyada Takip Edin!
Facebook X.com Instagram
WhatsApp İhbar Hattı
0533 704 84 10
ÇEKİN, GÖNDERİN, YAYINLAYALIM!