Çopuroğlu: 'Hak eden herkes üzerinde İHA'larımızı SİHA'larımızı görecektir'

DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, TBMM’de yaptığı konuşmada; “Kınıyorum, lanetliyorum artık bunlara bir son verin. Bu savaşa, bu katliama bir son verin. Bu SİHA'ları, İHA'ları durdurun diyorum” ifadelerini kullandı.

Temelli’nin açıklamaları üzerine AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Vekil Çopuroğlu yaptığı paylaşımda şunları söyledi; “Bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi Kürsüsünden İHA'ları SİHA'ları durdurun diyenlere sesleniyorum; Hak eden herkes üzerinde İHA'larımızı SİHA'larımızı görecektir.”