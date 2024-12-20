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  • Kayseri'de tedavi gören Asel bebek, dünyada kök hücre gen tedavisi yapılan 5. bebek oldu 

Kayseri'de tedavi gören Asel bebek, dünyada kök hücre gen tedavisi yapılan 5. bebek oldu 

KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi'nde kök hücre gen tedavisi gören 8 aylık Asel Lina Kaşhan'ın annesi Büşra Kaşhan, tedavi sürecinin olumlu geçtiğini belirterek KANKA Hastanesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Kayseri'de tedavi gören Asel bebek, dünyada kök hücre gen tedavisi yapılan 5. bebek oldu 

KANKA Çocuk Hematoloji Onkoloji ve Kemik İliği Hastanesi’nde ailesiyle birlikte Elazığ’dan tedavi için gelen 8 aylık Asel Lina Kaşhan bebek gen tedavisi ile sağlığına kavuşmayı bekliyor. Anne Büşra Kaşhan ise tedavi sürecinden bahsederek olumlu ilerleme kaydettiklerini söyledi. Kaşhan, “Asel Lina’nın 40 günlükken ağır kombine immün yetmezlik RAG1 mutasyonu hastalığını öğrendik. Uygun donör bulamayınca KANKA Hastanesi’ne geldik. Burada gen tedavisi gibi bir imkan olduğunu söylediler ve sürece başladık.Sonra Hollanda'ya hücrelerini gönderdik. Orada eksik olan hücreleri içine katıp geri Türkiye'ye gönderdiler. Daha sonra nakil süreci başladı ve naklini yaptık. Çok şükür şu ana kadar bir sıkıntı çıkmadı.Hücreleri çoğalmaya başlamış yavaş yavaş. Bundan sonrası artık gelip gitme süreci olacak; kontrollere geleceğiz, gideceğiz.Yaklaşık 3- 3 buçuk aydır buradayız. Zor olduğu günler de oldu ama süreç yine de iyi ilerledi. Doktorlarımız çok iyiydi, çok iyi ilgilendiler” diye konuştu.

Haber Merkezi

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