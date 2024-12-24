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- Çopuroğlu, Kayseri OSB'de Ruhsat İşlemlerini İnceledi
Çopuroğlu, Kayseri OSB'de Ruhsat İşlemlerini İnceledi
AK Parti Kayseri Milletvekili Şaban Çopuroğlu, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret ederek iş yeri açma ruhsatı konularını ele aldı. Ziyaret sırasında OSB yönetiminin taleplerini dinleyen Çopuroğlu, ruhsat işlemleriyle ilgili yapılacak çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Bu ziyaret, Kayseri OSB'deki iş yeri açma süreçlerinin daha verimli ve hızlı bir şekilde ilerlemesi adına önemli bir adım olarak değerlendirildi. Çopuroğlu, OSB yönetimiyle yaptığı görüşmelerde, ruhsat işlemlerinin iyileştirilmesi ve işletmelerin ihtiyaçlarının karşılanması için gerekli adımların atılacağını belirtti.