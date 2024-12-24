Suriyelilerin dönüşü Kayseri araç piyasasını hareketlendirdi!

Tuzcuoğlu, "Esad rejiminin yıkılması, otomobil sektöründe Kayseri ikinci el piyasasında yaklaşık %10'luk bir hareketlenme yarattı. İlk pazar gününde oto pazarımızda satışların %20'si Suriyelilere aitti. Misafir araç, plakalı araçlar geldi ve yoğun bir satış oldu. Esnaflar olarak elimizden gelen desteği sağladık" dedi.

Yeni sanayi bölgesinde ustaların aldığı araçlar arasında masraflı olanlar da bulunduğunu belirten Tuzcuoğlu, düşük kilometreli ve daha modelli araçların satışında oto galericilerin önemli bir rol oynadığını söyledi. Tuzcuoğlu, "Son iki haftadır 200'ün üzerinde araç satıldı. Bu sayı, 200 esnafa böldüğümüzde her birine bir araç düşecek şekilde dağıldı. Ancak, piyasanın genelinde büyük bir etki yaratmadı" şeklinde konuştu.

Kayseri'deki bu hareketlenme, araç piyasasında kısa süreli bir canlanma yarattı. Oto galericiler, Suriyeli vatandaşların ülkelerine dönüş sürecinde yanlarında oldular ve bu süreçte piyasanın hareketlenmesine katkı sağladılar.