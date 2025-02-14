Cuma hutbesinde mahremiyet vurgusu:

Hutbede, medya ve iletişim araçlarının bazı içerikleri eleştirilerek, zinanın, alkol ve kumarın normalleştirilmesine, bedenin teşhiri ve ahlaki sapkınlıkların özendirilmesine karşı uyarılarda bulunuldu. Gündüz programlarında mahremiyet sınırlarının ihlal edilmesinin aile bağlarına zarar verdiği ve toplumda güven duygusunu azalttığı belirtildi.

Dijital mecralarda mahremiyete daha fazla dikkat edilmesi gerektiği, herkesin çocuklarına uygun bir üslup ve örnek davranışlarla mahremiyet bilinci kazandırmasının önemine değinildi. Sosyal medyada mahremiyeti ihlal eden paylaşımlardan kaçınılması gerektiği ve bu paylaşımların hem dünya hem de ahiret hayatına zarar verdiği hatırlatıldı.

Son olarak, Yüce Allah’ın, inananlar arasında ahlaksızlığın yayılmasını arzu edenlerin dünya ve ahirette acıklı bir azaba uğrayacaklarını bildiren ayet ile hutbe sona erdirildi.