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Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve ailesi Kayseri'ye geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ailesi ile beraber Kayseri'nin Tomarza ilçesine ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve ailesi Kayseri'ye geldi

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, eşi Nadire Aslan ve kızı Buhara Aslan'la birlikte Kayseri'ye geldi. Başdanışman Aslan ve ailesi Kayseri İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın ile birlikte Tomarza ilçesine ziyarette bulundu.  Aslan ve ailesi Müdür Aydın ile ilçede gerçekleştirilen kano etkinliğine katıldı. Etkinliğin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan ve ailesi, İl Emniyet Müdürü Aydın ile beraber Seyyid Burhaneddin Türbesi ve Hunat Camii'ni de ziyaret etti.

Haber Merkezi

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