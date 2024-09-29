'Sürmeli Hoca' Hakk'a yürüdü

Kurşunlu Cami ve Kayseri Camii Kebir eski imamlarından 'Sürmeli Hoca' olarak bilinen Mehmet Sürmeli 96 yaşında Hakkın Rahmetine kavuştu.

'Sürmeli Hoca' Hakk'a yürüdü

Halk arasında "Sürmeli Hoca" diye anılan, Kayseri'nin iz bırakan imam hatiplerinden Mustafa Sürmeli, yaşlılığa bağlı sebepten dolayı 96 yaşında hakkın rahmetine kavuşmuştur,

İkindi Namazını müteakip, görev yaptığı Camii Kebir'den kaldıralan cenazye yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.

Merhuma Allah'tan rahmet ailesine sabr-ı cemil yakınlarına başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun inşallah.

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Burhan İşleyen Hoca Sivil Toplumla buluştu
Burhan İşleyen Hoca Sivil Toplumla buluştu
'Kalp ve damar hastalıklarının 30'lu yaşlarda görülme sıklığı arttı'
'Kalp ve damar hastalıklarının 30'lu yaşlarda görülme sıklığı arttı'
Kaymakamlıklar 162 bin ton kömür alımı yapacak
Kaymakamlıklar 162 bin ton kömür alımı yapacak
8 asırlık Cami Kebir, aslına uygun kapılarına kavuştu
8 asırlık Cami Kebir, aslına uygun kapılarına kavuştu
Gastronomi günlerine 1 tonluk sucuk döner hazırlanıyor
Gastronomi günlerine 1 tonluk sucuk döner hazırlanıyor
Modernize edilmiş Çerkes Adige Ulusal Kıyafetleri Kale içinde sergilendi
Modernize edilmiş Çerkes Adige Ulusal Kıyafetleri Kale içinde sergilendi