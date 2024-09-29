'Sürmeli Hoca' Hakk'a yürüdü
Kurşunlu Cami ve Kayseri Camii Kebir eski imamlarından 'Sürmeli Hoca' olarak bilinen Mehmet Sürmeli 96 yaşında Hakkın Rahmetine kavuştu.
Halk arasında "Sürmeli Hoca" diye anılan, Kayseri'nin iz bırakan imam hatiplerinden Mustafa Sürmeli, yaşlılığa bağlı sebepten dolayı 96 yaşında hakkın rahmetine kavuşmuştur,
İkindi Namazını müteakip, görev yaptığı Camii Kebir'den kaldıralan cenazye yakınları ve çok sayıda sevenleri katıldı.
Merhuma Allah'tan rahmet ailesine sabr-ı cemil yakınlarına başsağlığı diliyorum mekanı cennet olsun inşallah.