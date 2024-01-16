Emekli Maaşlarında İyileştirme

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için yüzde 5 artış daha yapıyoruz. SSK Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024'ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6'ya yükseliyor. Tüm emekli maaşlarında Temmuz ayında eşitleme yapacağız. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak.'

PAYLAŞ
  • 16.01.2024 19:06
  • Güncelleme: 16.01.2024 19:34
Emekli Maaşlarında İyileştirme
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Daha düşük artış alan SSK ve Bağ-Kur emeklilerimiz için yüzde 5 artış daha yapıyoruz. SSK Bağkur emeklilerimizin Ocak 2024’ten itibaren 6 aylık artış oranı yüzde 42,6’ya yükseliyor. Tüm emekli maaşlarında Temmuz ayında eşitleme yapacağız. En düşük emekli maaşı ise 7 bin 500 liradan 10 bin liraya çıkarılacak.”

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Başkan Baki Coşkun: 'Milletimiz, rant sevdalısı başkanlardan yoruldu'

Başkan Baki Coşkun: “Milletimiz, rant sevdalısı başkanlardan yoruldu”

ERÜ'de tepki çeken zam

ERÜ’de tepki çeken zam

Zeynep Bilir'den gol sonrası asker selamı

Zeynep Bilir'den gol sonrası asker selamı

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yağmur, teşkilat ve aileleriyle buluştu

Ülkü Ocakları İl Başkanı Yağmur, teşkilat ve aileleriyle buluştu

Sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Sobadan sızan gazdan hayatını kaybeden baba ve oğlu toprağa verildi

Başkan Büyükkılıç, İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Başkan Büyükkılıç, İl Tarım Yatırımları Değerlendirme Toplantısı'na katıldı

Çok Okunanlar
1
Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

Talat Hakan Erdem Rahmeti Rahmana Kavuştu

2
Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

Başkan Ülger: 'Akademi kan kaybediyor'

3
Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

Filistin'e Destek Yürüyüşüne Davet

4
Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

Kayseri Süper Amatör Küme: Argıncıkspor: 2 - Erciyes Esen Makina FK: 3

5
Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

Dr. Serhat Doğan: 'Hemoroid kanserle karıştırılabiliyor'

6
Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

Kayseri'de Mekke'nin Fethi ve Kudüs Gecesi Programı düzenlendi

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Vekil Hulusi Akar: 'Başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz tek kurtuluş adalete teslim olmak'

Vekil Hulusi Akar: “Başaramayacaksınız, kaybedeceksiniz tek kurtuluş adalete teslim olmak”

Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

Hurdalıkta çıkan yangın büyümeden söndürüldü

DAHA FAZLA
Sarraf İhsan Gülderdi: 'ONS fiyatı düşse dahi doların artışı sebebiyle altın fiyatları da yükseldi'

Sarraf İhsan Gülderdi: “ONS fiyatı düşse dahi doların artışı sebebiyle altın fiyatları da yükseldi”

Kayserispor'da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

Kayserispor’da Gençlerbirliği hazırlıkları başladı

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday Yücel: 'Sokakta verdiğiniz her talimatı bürokratlarıma ileteceğim'

İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan Aday Yücel: “Sokakta verdiğiniz her talimatı bürokratlarıma ileteceğim”

Emekli Maaşlarında İyileştirme

Emekli Maaşlarında İyileştirme

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Yahya Tekin'den Gazetemize Ziyaret

İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Yahya Tekin'den Gazetemize Ziyaret