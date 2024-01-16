İletişim Başkanlığı Bölge Müdürü Yahya Tekin'den Gazetemize Ziyaret
İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin gazetemiz Kayseri Gündem'i ziyaret ederek basın çalışanlarımıza basın kartlarını takdim etti.
- 16.01.2024 18:39
- Güncelleme: 16.01.2024 19:38
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem
İletişim Başkanlığı Kayseri Bölge Müdürü Yahya Tekin, gazetemiz Kayseri Gündem sahibi Osman Gerçek'le bir süre sohbet ederek, basın çalışanlarımıza basın kartlarını takdim etti.
Haber Merkezi
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