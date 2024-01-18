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- Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Hedefimiz, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır'
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı'nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Hedefimiz AK Parti ve Cumhur İttifakı’nda olan belediyeleri tekrar ezici oranlarla kazanma yanında, muhalefetin elindeki şehirlerimizi gerçek belediyecilikle tanıştırmaktır."
Haber Merkezi
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