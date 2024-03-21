Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kamu bankalarımız emeklilerin komisyon ödemesini 8 bin TL ile 12 bin TL olarak belirledi'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde emeklilere müjde vererek, "Kamu bankalarımız emeklilerin komisyon ödemesini 8 bin TL ile 12 bin TL olarak belirledi" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri mitinginde Cumhuriyet Meydanı’ndaki vatandaşlara seslendi. Emeklilere müjde veren Erdoğan, "Emeklilerimize güzel bir haber vermek istiyorum. 2017’de banka promosyonu ödemesini başlatmıştık. Kamu bankalarımız bu yıl ki komisyon ödemelerini 8 bin TL ile 12 bin TL arasında belirledi. Diğer bankalarında bu rakamın altında kalmadan vereceğini umuyorum. Yeni banka promosyonlarının emeklilerimize hayırlı olmasını diliyorum. Emeklilerimizi refah seviyesini yükseltmek için çalışıyoruz. Ülkemizde Cumhur İttifakından başka bunu yapacak bir siyasi irade yoktur. Memleket muhalefetin eline kalsa maaşları bile ödeyemez" dedi.