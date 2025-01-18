Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kayseri'ni tarihi zenginliğine övgü

Kayseri'nin Tarihsel Zenginliği

Erdoğan, "Kayseri'den Hunat Hatun gibi Gevher Nesibe Hatun gibi her biri dünyaya örnek olacak devlet analar çıkar. Kayseri'den Erciyes'i İstanbul'a götürüp Süleymaniye Camisi olarak inşa eden Mimar Sinan'lar çıkar," dedi. Arif Nihat Asya'nın sözlerine atıfta bulunan Erdoğan, "Dağ parçası kubbeler ufaktan iriden, gel haşmeti seyret ileriden beriden, bir mucize devrinde Sinan, Erciyes'i İstanbul'a dikmiş getirip Kayseri'den," ifadelerini kullandı.

Kayseri'nin Alimleri ve Şairleri

Erdoğan, Kayseri'nin Davud-i Kayseri gibi alimler, Seyrani gibi halk ve Hakk şairleri çıkardığını belirtti. "Kayseri, bir ucu Halep'te diğer ucu Gence'de olan Aşık Kerem coğrafyasının kalbidir, merkezidir, nabzının attığı yerdir," dedi. Gesi Bağları'ndaki bir tutam gülün, gönül coğrafyasının her dağından, bağından, vadisinden derlenmiş söz, sevda ve türkü olduğunu ifade etti.

Kayseri'yi Anlamak, Türkiye'yi Anlamak

Erdoğan, "Kayseri'yi anlamak, Türkiye'yi anlamak demektir. İşte biz de kökü bin yıllık mazide, gözü atide bir şehir olan Kayseri'den aldığımız ilhamla tüm Türkiye'ye hizmet için koşturuyoruz," diyerek konuşmasını tamamladı.