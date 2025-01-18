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  • Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nın amacı terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmektir'

Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nın amacı terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmektir'

Terör konuları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Cumhur ittifakının tek bir gayesi vardır. Ülkemizin 40 yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsün Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır' dedi.

Erdoğan, 'Cumhur İttifakı'nın amacı terörsüz Türkiye hedefine ulaşabilmektir'

İl Kongreleri kapsamında Konya’nın ardından Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı.

Terör konuları ile ilgili açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı  Recep Tayyip Erdoğan, “Cumhur ittifakının tek bir gayesi vardır. Ülkemizin 40 yıllık hafızasında çok acı hatıraları olan bir dönemi sona erdirerek terörsün Türkiye döneminin kapılarını aralamaktır. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalan ve korkuyu yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Şunu söyleyeyim biz bu oyunu ve sahiplerini gayet iyi biliyoruz.  Allah'ın izniyle bu tuzaklara düşmeyeceğiz.  Çok da uzatmadan çağrı safhasını geride bırakıp nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Burada da tavrımız gayet nettir. Şayet örgüt silah bırakır kadrolarını dağıtır siyasi yapı da gerçek bir Türkiye Partisi gibi davranmaya başlarsa bunun kazananı 85 milyonun tamamı olacak” şeklinde konuştu.

Haber Merkezi

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