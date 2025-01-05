Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Partiyi ticarethaneye çevirenlere ve sosyal medya siyasetçilerine sert eleştiri

"Tatlı Su Siyasetçileri Her Yeri İşgal Etmiş Durumda"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sorunu, 'tatlı su siyasetçisi' tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur," dedi.

"Partiyi Ticarethaneye Çevirenlere Müsaade Etmeyeceğiz"

Erdoğan, partililerin vatandaşların taleplerini dikkate almasının önemine vurgu yaparak, "Size benim vatandaşlarımdan herhangi birisi gelir, sizden bir işin yapılmasını, gereğini istiyorsa, onu bir başka yere havale etme hakkınız yok. Bunu yaptığınız sürece, ben Genel Başkanınız olarak varsa sizlere hakkımı helal etmiyorum," ifadelerini kullandı. Erdoğan, partiyi ticarethaneye çevirenlere asla müsaade etmeyeceklerini belirtti.

"Yeni Bir Döneme Kapı Açacağız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin büyük kongresiyle birlikte yeni bir döneme kapı açacaklarını ve hedeflerinin AK Parti'yi seçimlerde yeniden yüzde 50 bandına çıkarmak olduğunu söyledi. Erdoğan, "Türkiye'nin en büyük sorunu, 'tatlı su siyasetçisi' tipinin her yeri işgal etmiş olmasıdır. Kayda değer hiçbir iş yapmadan, sadece lafla, sadece seviyesiz polemikle, sadece yalan yanlış sosyal medya paylaşımlarıyla siyasetçilik oynayan bu tipler, maalesef bizim aramıza da sızabiliyor. Bunları da görmezden gelmeyelim. Bizim siyasetimizde bu anlayışa da, bu anlayışla başka ajandalar peşinde koşanlara da yer yoktur," diye konuştu.