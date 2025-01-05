Kayserispor, Bodrum'dan puanla dönüyor : 1-1

Süper Lig'in 18’inci haftasında Bodrumspor FK, evinde Kayserispor’u konuk etti. Kayserispor ikinci yarının başlarında Baholen ile öne geçerken ev sahibi takım Cenk ile skoru dengeledi. Maçta Başka gol olmadı takımlar 1’er puanı hanesine yazdırdı.



MAÇTAN DAKİKALAR

Maçın 27’inci dakikasında Bodrum FK, serbest vuruşunda Mohammed’in kafa vuruşu dışarı çıktı.

İlk yarıda gol atan olmadı.

GOL… 48’ Bahoken attı Kayserispor öne geçti Boa Morte’nin sağ kanattan ceza sahası yayına doğru yerden pasında topla buluşan Bahoken sağ ayağıyla gelişine vurdu ve kaleci Sousa’nın solundan topu ağlara gönderdi: 0 -1.

GOL… 76’ Cenk attı Bodrum FK beraberliği yakaladı. Kayserispor savunmasının uzaklaştıramadığı top sonrası Ceza sahasının dışında topla buluşan Cenk topu kontrol ettikten sonra sol ayağıyla çok sert vurdu ve kaleci Onurcan‘ın solundan topu ağlara gönderdi: 1-1.

Maçta başka gol olmayınca takımlar haftayı 1’er puanla kapattı.

MAÇIN KİMLİĞİ

STAT: Bodrum

HAKEMLER: Yasin Kol, Bahtiyar Birinci, Mert Bulut

BODRUM FK: Sousa - Cenk, Ali, Ateji, Ege, Mohammed, Taylan (Dk. 66 Puşcaş), Fredy, Dimitrov (Dk. 86 Samet), Gökdeniz (Dk. 56 Brazao), Seferi

KAYSERİSPOR: Onurcan - Gökhan, Jeanvier, Kolovetsios, Hasan Ali (Dk. 76 Mane), Attamah, Kartal (Dk. 86 Ackah), Baran Ali (Dk. 86 Ramazan), Morte, Cardoso (Dk. 74 Carole), Bahoken (Dk. 62 Nazon)

GOLLER: Dk. 48 Bahoken (Kayserispor), Dk. 76 Cenk ( Bodrum FK)

SARI KARTLAR: Seferi, Taylan, Volkan Demirel (Teknik direktör) (Bodrum FK), Gökhan, Cardoso, Janvier, Carole (Kayserispor)