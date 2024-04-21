Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid Meşal ve İsmail Haniye ile biraraya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Hamas'ın siyasi lideri İsmail Haniye ile İstanbul'daki görüşmesi, Ortadoğu'da İran-İsrail geriliminin arttığı ve bu nedenle Gazze'de ateşkes çabalarının ikinci plana atıldığı bir döneme rastlaması açısından önemli.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Halid Meşal ve İsmail Haniye ile biraraya geldi
Kayseri GündemEditör

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'yi Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde kabul etti.

2.5 saat süren görüşmede Gazze'de ateşkes ve insani yardım konuları ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İsrail’in Filistinlilere uyguladığı zulmün bedelini mutlaka bir gün ödeyeceğini, Türkiye’nin her zeminde Gazze’ye yönelik katliamları anlatmaya devam edeceğini, tüm çabaların bölgesel barışın anahtarı olan bağımsız Filistin Devleti’nin kurulması ve bölgeye kalıcı huzurun gelmesi için sarf edildiğini ifade etti.

Haber Merkezi
Kayseri Gündem

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