Cumhurbaşkanı Erdoğan Kayseri Kongresi'nde konuşacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye yapacağı bu ziyaret, şehir için büyük bir önem taşıyor. Erdoğan, kongrede yapacağı konuşmayla Kayserililere hitap edecek. Tüm Kayserililer, bu önemli etkinliğe davet ediliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kayseri'ye olan ilgisi ve yatırımları, şehrin gelişimine katkı sağlamaya devam ediyor. Bu ziyaretin de Kayseri'ye yeni fırsatlar ve bereket getireceği düşünülüyor.