Melikgazi'de yeni bir umut kapısı: Atölye Melikgazi

"Önce kadın, önce aile" sloganıyla yola çıkan Başkan Palancıoğlu, kadınların hem aile bütçelerine katkı sağlamak hem de istihdam yaratmak amacıyla bu projeyi hayata geçirdiklerini belirtti. Başkan, Melikgazi'yi daha yaşanabilir bir yer yapmak için yatırımcı fikirlerle refah seviyesini yükseltmeyi hedeflediklerini ifade etti.

Başkan Palancıoğlu, şunları söyledi:

“Melikgazi'de çocuklar, gençler ve yetişkinler için birçok projeyi hayata geçiriyoruz. İleriye dönük yatırımcı fikirler üretiyor; vatandaşlarımıza istihdam ve üretim imkanı sağlıyoruz. Bu kapsamda 'Atölye Melikgazi' projemizle ilçeye yeni bir üretim ve ticaret merkezi kazandırmak için kolları sıvadık. Kadınların kendi el emeklerini üretebilecekleri ve ürettikleri ürünleri satabilecekleri harika bir atölye kuruyoruz. Kadın girişimcilerin projelerini hayata geçirmelerine öncülük ederek ekonomik özgürlüklerini kazanmalarına destek olacağız. Hem sosyal tesislerimizde açacağımız atölyelerimizde hem de ayrı binalarda üretim malzemelerini tedarik edip gereken eğitimleri vereceğiz. Atölye Melikgazi projemizle hanım kardeşlerimiz evlerinden de çalışarak üretim sağlayacaklar. El emeği, göz nuru ürünlere ise ürün başına ödeme yapacağız. Kadınların üretmesine, ekonomimize katkı sağlamasına, birbirinden değerli ürünlerini ise vatandaşla buluşturmasına imkan tanıyacağız. Atölye Melikgazi projemiz şimdiden Melikgazi’mize ve Kayseri’mize hayırlı olsun.”