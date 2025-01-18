Cumhurbaşkanı Erdoğan ' Kayseri'yi yalnız bırakmayacağız'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti 8’inci Olağan Kongresini gerçekleştirmek ve bir dizi açılışı yapmak için geldiği Kayseri’de, Sivil Toplum Kuruluşları ve İş Dünyası ile Buluşma programına katıldı. Programda konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan; “Kayseri’den 2002’de dünyaya yapılan ihracat 352 milyon dolardır. 2024 yılında bu rakam 3 milyar 639 milyon dolara yükseldi. Son 22 yılda Kayseri’nin ihracatında 10 kat artış yaşandı. Bir önceki yıla kıyasla şehrimizin ihracatı yüzde 1,6 oranında arttı. Aralarında Irak’ın, Almanya’nın, Amerika Birleşik Devletleri’nin de olduğu, dünyanın 215 ülkesinde bugün Kayseri’nin ürünleri rafları süslüyor. Kayseri’nin Irak’a ihracatı 2024 yılında 297 milyon dolardı. Yani 2002’de tüm dünyaya yapılan ihracatı bugün Kayseri neredeyse bir ülkeye gerçekleştiriyor. Sadece mobilya ürünleri değil, elektrikli makine, demir veya çelikten eşya gibi hemen her alanda Kayseri ciddi manada ihracat yapıyor” ifadelerini kullandı.

‘KAYSERİLİ İŞ ADAMLARIMIZI TEBRİK EDİYORUM’

Kayseri’nin ekonomik olarak büyük bir ilerleme kaydettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan; Hhükümet olarak potansiyelini tam olarak kullanabilmesi için gereken her türlü katkıyı sağlıyoruz. Teşriflerimizle tamamlanan bin 52 özel sektör projesinde 92,1 milyar lira yatırım gerçekleşti. Böylece, son 22 yılda şehrimizde 30 bin kişilik istihdam imkanı oluştu. Daha bunun dışında pek çok teşvik, destek, hibe ve projeyle Kayseri’nin yanında olduk. Bundan sonra da Kayseri’yi yalnız bırakmayacağız. Ülkemize ve milletimize bütün bu başarıları tattıran Kayseri’yi ve Kayserili iş adamlarımızı tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

‘ENFLASYONLA MÜCADELEDE BELLİ BİR AŞAMAYA GELDİK’

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında, ekonomideki zorluklara rağmen Türkiye’nin önemli bir ivme kazandığını belirterek; “Bölgemizdeki çalkantılara ve ekonomideki belirsizliklere rağmen yakalanan bu ivme, hiç şüphesiz tabloyu daha da anlamlı kılmaktadır. Ekonomide uyguladığımız programın olumlu etkilerini görmeye başladık. İhracat, istihdam ve üretim tarafında herhangi bir sorun görünmüyor. Dengemiz iyileşiyor, dış finansman ihtiyacımız azalıyor. Depremin yaralarını sarıyoruz. Hem kamu borcumuz hem de dış borcumuz millî gelire oranla geriliyor. Turizmde bu sene rekorlar yılı olacak. Enflasyonla mücadelede de belli bir aşamaya geldik. İnşallah, 2025 yılında çok daha güzel neticeler alacağız” diye konuştu.

‘ZAFERİN ANAHTARI SABIRDIR’

Türkiye’nin kazanımlarının kolay elde edilmediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle konuştu: “Kardeşlerim, bu topraklardaki bin yıllık tarihimizde bir hakikati çok iyi biliyoruz: Millet olarak elde ettiğimiz hiçbir kazanım bize lütfedilmedi. Birileri tarafından bize altın tepside sunulmadı. Bundan sonra da altın tepside sunulmayacak. Başardığımız her şeyi, önce Allah’ın yardımı, sonra da bileğimizin gücüyle başardık. Gelecekte de bu hakikat değişmeyecek. Çalışacağız, didineceğiz, ter dökeceğiz ve Rabbimizin izniyle de zafere ulaşacağız. Çünkü zaferin anahtarı sabırdır, sebattır ve mücadeledir. Biz de biraz sabır, biraz daha dirayetle hedeflerimize vasıl olacağız. Yola çıktığımız günden itibaren bizimle beraber olan Kayseri’nin, Türkiye Yüzyılı’nın inşa sürecinde de bize destek olacağına yürekten inanıyorum.“