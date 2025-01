Fatih Üzüm, 'Hüseyin başkanımın yanındayım sonuna kadar destek vereceğiz'

İl Kongreleri kapsamında Konya’nın ardından Kayseri’ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kadir Has Spor Salonu’nda gerçekleştirilen AK Parti Kayseri 8’inci Olağan İl Kongresi’ne katıldı. AK Parti Kayseri eski İl Başkanı Fatih Üzüm görevi Hüseyin Okandan’a devretti. Üzüm burada yaptığı konuşmada, “Allah’a şükürler olsun ki sizler gibi teşkilatlarla yol yürüdük. Sayın Cumhurbaşkanımıza layık olmak için elimizden geleni yaptık. Başkanımız Hüseyin Okandan’a görevi devredeceğiz; o bizden sonraki süreçte daha da bu davanın üstüne eklemeler yapacak ve Allah’ın izniyle AK Parti’yi yine eskide olduğu gibi daha yukarılara, üst seviyelere taşıyacak. Kayseri AK Parti’nin kalesidir, Kayseri cumhur ittifakının Türkiye’ye örnek yüzüdür. Kayseri her daim Erciyes Dağı gibi dimdik Cumhurbaşkanının arkasındadır. 2 ayda 48 kongre yaptık. Görevi devreden 5 ilçe başkanımız çiçeklerle devretti, devralan durmak yok yola devam dedi. Bize yakışan budur. Büyükkılıç başkanımız bizimle beraber seçimlerde bin 410 SKM yaptı. Biz yorulduk o yorulmadı, teşekkür ediyorum. Bize yakışan bir final oluyor, Hüseyin başkanımın bu saatten sonra her daim yanındayım. Bizler ona sonuna kadar destek vereceğiz” şeklinde konuştu.