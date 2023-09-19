Cumhurbaşkanı Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg’i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu temasları çerçevesinde New York’taki Türkevi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkevi’nde NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “NATO Genel Sekreteri Hens Stoltenberg ile BM 78’inci Genel Kurulu marjında bir araya geldik, gündemimizdeki bölgesel ve küresel meseleleri değerlendirdik. Her zaman olduğu gibi NATO misyonlarına en aktif destek veren ülkelerden biri olmayı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.