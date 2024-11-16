'Kayseri'de Korkunç Olay: Genç Kızı Vuran Şüpheli 10 Gün Sonra Yakalandı!'

Kayseri’de kız arkadaşı olduğu iddia edilen genç kızı silahla vurup yaraladıktan sonra kaçan şüpheli, 10 gün sonra polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, 6 Kasım’da Melikgazi ilçesine bağlı Gökkent Mahallesi 407. Sokak üzerinde bulunan bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgi ve iddiaya göre R.A. (39), kız arkadaşı E.Y.K.’nin (17) evine gelerek görüşmek istedi. İkili arasında çıkan tartışma büyürken, R.A. yanındaki silahla E.Y.K.’ye ateş açtı. Genç kız bacağına isabet eden kurşunla yaralanırken, R.A. da otomobile binerek kaçtı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı E.Y.K. ambulansla hastaneye kaldırılırken, çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri de inceleme yaptı. Ekipler, olayın ardından kaçan şüpheli R.A.’yı yakalamak için çalışma başlattı.

10 gün sonra yakalandı

Kayseri'de yaşanan üzücü bir olayın ardından, polisten kaçan şüpheli R.A. sonunda yakayı ele verdi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları titiz çalışmalar sonucunda şüphelinin saklandığı yeri belirledi. Düzenlenen operasyonla R.A., kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Sağlık kontrolünden geçirilen R.A., ardından emniyete götürüldü. Şüphelinin saklandığı evde yapılan aramada ise ruhsatsız bir tabanca ve 14 fişek ele geçirildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.