Cumhuriyet Mahallesi esnafından Başkan Palancıoğlu'na büyük ilgi

Melikgazi’nin geleceğini yeniden inşa etmede güçlü ve kararlı olduklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, esnaf ziyaretlerine devam ediyor.

Cumhuriyet Mahallesi’nde esnafları ziyaret eden Başkan Palancıoğlu; "Esnaf ziyaretlerimizde hem vatandaşlarımız hem de esnaf kardeşlerimizle istişarelerde bulunuyoruz. Hemşehrilerimizin ve esnafımızın talep ve önerileri bizler için çok önemli. Vatandaşlarımızla hep omuz omuza, gönül gönüle dayanışma içerisindeyiz. Bu dayanışmamız bundan sonra da devam edecek. Çarşıda birçok yeni çalışmayı hayat geçirmiştik. En önemlisi, yeni yüzüyle Kazancılar Çarşısı Kayseri’mize çok yakıştı. Kent hayatını daha konforlu, daha dinamik hale getirmek için çalışmalarımız sürüyor. Esnafımızı seviyoruz. Şehrimizin sosyal ve ekonomik hayatında önemli rol oynayan esnaflarımıza hayırlı kazançlar, kolaylıklar diliyoruz. Türkiye Yüzyılı için doğru zamanda, doğru işlerle yola devam diyoruz” dedi.

Vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılaşan Başkan Palancıoğlu, esnaf ve vatandaşlarla çay da içti.