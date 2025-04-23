Cumhuriyet Meydanı’nda 23 Nisan töreni düzenlendi

Kayseri'de, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri kapsamında Atatürk anıtına çelenk bırakıldı. Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Törende konuşan Müdür Esen: “Bugün 23 Nisan, 23 Nisan 1920'de kurulan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 105. kuruluş yıldönümü, şüphesiz genç cumhuriyetin en temel dinamiği meclisimizdir. Dünyada ilk ve tek meclis olma özelliğini gösterir. Çünkü bir milletin kurtuluş mücadelesini başlatan, başarıyla sürdüren ve sonuçlandıran tek meclistir. Bağımsızlığımızın ve hürriyetimizin sağlanmasında, kazanılmasında Türkiye Büyük Millet Meclisi çok önemli bir rol üstlenmiştir. Bugünün bir bayram olarak çocuklara armağan edilmesi, şüphesiz çocuklarımız açısından çok önemli bir mirastır. Hepimiz açısından aslında önemli bir mirastır. Çünkü çocuk bir toplumun en saf, en temiz, en umutlu yanıdır. Çünkü ülkeye dair, ülkemizin geleceğine dair bir umuttan bahsediyorsak orada çocuktan bahsediyoruz demektir. İşte Gazi Mustafa Kemal Atatürk de bu bilinçle ülkemizin geleceğini, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin geleceğini gençlerimize, çocuklarımıza emanet etmiştir. Ve ulusal anlamda bunu bir bayramla da taçlandırarak bu emaneti, bu sorumluluğu onlara yüklemiştir. Şüphesiz 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı çocuklarımıza armağan edilmiş en önemli bayram olmanın ötesinde bizim için de ülkemizin geleceğine bilimle, sanatla, kültürle sahip çıkma noktasında bize verilmiş en önemli vasiyettir, mirastır diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.