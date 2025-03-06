Cumhuriyet Meydanı'nda deprem haftası etkinlikleri kapsamında stant kuruldu

AFAD Kayseri İl Müdürü Rifat Genç deprem haftası için Cumhuriyet Meydanı’nda bulunan stantlarda yer aldı. Deprem haftası hakkında bilgiler veren Müdür Genç: “Bugün 1-7 Mart deprem haftası için halkımızın farkındalığını arttırmak adına hep beraber olduğumuzu göstermek için buradayız. Kamu kurum kuruluşlarımız sivil toplum kuruluşlarımız ve tüzel kişiliklerin tamamının, süreç içerisinde dahil olduğu afetlerin öncesi sonrasında da hep birlikte hareket ettiğimizi göstermek adına, halkımıza bu farkındalığı uyandırmak adına buradayız. Açıkçası depremlerde ya da diğer afetlerde çok fazla can kaybediyoruz. Bunun duyarlılığın az olmasından kaynaklandığını da çok farkındayız. Halkımızın bu bilinci edinebilmesi için de yaz kış demeden ne zaman bizi görmeleri gerekiyorsa karşılarında bu farkındalığı edinmeleri için bulunmak istiyoruz. 1-7 Mart da bunun için güzel bir hafta. Direkt deprem haftası olarak geçiyor. AFAD koordinasyonunda, itfaiye teşkilatımız, emniyet, Jandarma, Sağlık İl Müdürlüğüne bağlı UMKE ekipleri, sivil toplum kuruluşları, akredite olanlar ve akredite sürecinde olanlar eğitimini alanlar tamamının dahil olduğu bir organizasyon karşınızda. Bugün akşama kadar buradayız bu hafta farklı etkinliklerimiz var o yüzden bir günümüzü buraya ayırdık. AVM'lerde stant açıyoruz, okullarda, yurtlarda eğitimler veriyoruz. İş yerlerinde eğitimler veriyoruz. Bu haftaya özel ekstra akşamları yurtlarda tatbikatlar yapıyoruz. Düzenlemiş olduğumuz Büyükşehir Belediyesi Kayseri Valiliği AFAD koordinasyonunda bir sempozyum var. Onu gerçekleştireceğiz. Buraya gelen vatandaşlarımız hem afetlerin ne olduğunu görüyorlar. Buradaki stantlarda afetlerdeki resimler var, o bölgede neler olmuş onları gösteriyoruz foto bloglarımız ile. Afetlere nasıl müdahale ettiğimizi gösterdiğimiz ekipmanlarımız var bizzat onları tanıtıyoruz. Diğer kurumların da neler yaptığını gösteren ekipmanları da var. Vatandaşımız yeter ki buraya bir adım atsın biz onu afet konusunda doyuruyoruz diyebiliriz” ifadelerini kullandı.