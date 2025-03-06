Kayseri'de Kadın Kooperatiflerine 10 Milyon TL Destek

Kayseri Valiliği ile iş birliği içinde yürütülen projeler kapsamında, kadın girişimi ve işletme kooperatiflerinin sayısı 48'e yükseldi. Bu kooperatiflerde 248 kadın ortak bulunurken, istihdam edilen kişi sayısı ise 669'a ulaştı.

Büyükşehir Belediyesi, kadınların üretim yaparak ekonomiye ve istihdama katkı sağlamalarını desteklemeye devam ediyor. Kadın kooperatiflerine yapılan ziyaretler ve sağlanan katkılarla, hem üretim hem de kadınların güçlenmesi hedefleniyor.