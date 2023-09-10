Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Bozyiğit: 'Donanımlı nesiller yetiştirmek için gayret gösteriyoruz'

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Feridun Bozyiğit, donanımlı nesiller yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

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  • 10.09.2023 11:49
  • Güncelleme: 10.09.2023 11:49
Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Bozyiğit: 'Donanımlı nesiller yetiştirmek için gayret gösteriyoruz'
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Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Feridun Bozyiğit, donanımlı nesiller yetiştirme gayreti içerisinde olduklarını söyledi.

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları Kurucusu Feridun Bozyiğit, 2023-2024 eğitim öğretim yılı öncesi bir mesaj yayımladı. Bozyiğit, öğrenciler, öğretmenler ve veliler için sağlıklı ve başarılı bir eğitim öğretim yılı dileyerek, “Değerli öğretmenlerimiz, velilerimiz ve öğrencilerimiz öncelikle yeni eğitim öğretim yılının tüm eğitim camiası için güzel sağlıklı ve başarılı bir yıl olmasını diliyorum. Geleceğimizin sahibi olan çocuklarımızı iyi bir insan, iyi bir vatandaş ve sorumluluk sahibi bireyler olarak yetiştirmek hepimizin en büyük görevidir. Öğrencilerimizin hak ettikleri güzel ortamlarda eğitim görmeleri, eğitim çalışanlarımızın en verimli ortamlarda çalışmaları bizim için önceliktir. Milletimizin ve ülkemizi geleceğe güvenli taşımak ancak iyi yetişmiş bir nesille mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

“Tüm gayretimizle hep birlikte çalışacağız”

Cumhuriyet Üniversitesi Vakfı Okulları’nın 2023- 2024 eğitim-öğretim vizyonuna değinen Bozyiğit, “Bizler de eğitim vizyonumuz çerçevesinde tüm gayretimizle hep birlikte çalışacağız. İyi yetişmiş, ülkesini ve dünyayı tanıyan, teknolojiyi kullanan, bilime açık, özgüveni yüksek, donanımlı nesiller yetiştirmenin hem öğrencilerimizin geleceği hem de ülkemizin geleceği açısından son derece önemli olduğunun bilincindeyiz. Çocuklarımızın bu yolculuğunda en önemli rolde değerli anne ve babaların eğitim sürecini olumlu ve yönlendirici katkılarıdır. Okul aile ve öğretmen arasındaki iş birliğinin evlatlarımızın başarılarını olumlu yönde etkileyecektir. Bu duygu ve düşüncelerle öğretmenlerimiz eğitim çalışanlarımız, öğrencilerimizin ve velilerimiz için 2023- 2024 eğitim öğretim yılının verimli ve huzurlu geçmesini temenni eder sevgi saygı ve başarı dileklerimi sunarım” dedi.

İHA

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