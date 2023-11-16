Cumhuriyetin 100. yılında rotamız Talas

Talas Belediyesi'nin 'Tarihin saklı bahçesini keşfetmek için şimdi Rotamız Talas' sloganıyla başlattığı Cumhuriyetin 100. yılına özel tanıtım gezileri devam ediyor.

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  • 16.11.2023 10:30
  • Güncelleme: 16.11.2023 13:07
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Cumhuriyetin 100. yılında rotamız Talas
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi’nin “Tarihin saklı bahçesini keşfetmek için şimdi Rotamız Talas” sloganıyla başlattığı Cumhuriyetin 100. yılına özel tanıtım gezileri devam ediyor.

Talas’ın tarihi ve doğal güzelliklerini tanıtmaya yönelik düzenlenen programla ilçeye yeni gelen üniversite öğrencileri başta olmak üzere, gezmeye gelen misafirlere, okullara, sivil toplum örgütlerine ve çeşitli gruplara yönelik turlar yapılıyor.

Üstü açık iki katlı tur otobüsüyle düzenlenen gezi programlarıyla Talas’ın tarihi güzelliklerini barındıran Ali Saip Paşa Sokağı başta olmak üzere, Sanat Galerisi, Kayadibi Sarnıcı, Yaman Dede Konağı, Tıpkıbasım Mushaflar Kur’an-ı Kerim Sergisi, 100. Yıl Zincidere Mesire Alanı gibi yerler yerinde görülüyor ve bilgiler veriliyor. Program çerçevesinde ayrıca ortaokul, lise ve üniversite öğrencilerinin yanı sıra depremzedelere de moral gezileri düzenleniyor.

Kırsaldaki çocuklar hem eğlendi hem öğrendi

Buna ek olarak ilçenin kırsal mahallelerinde yaşayan okul çağındaki çocuklara yönelik olarak da hem ilçeyi hem de Kayseri’nin önemli tarihi yerlerini konu alan geziler yapıldı. Kayseri Kalesi ve Selçuklu Uygarlığı Müzesi başta olmak üzere Gevher Nesibe Şifahanesi, Kayseri Lisesi Milli Mücadele Müzesi gibi birçok önemli mekan ziyaret edildi. Programlar da ayrıca Talaslı çocuklar, Anadolu Harikalar Diyarında doyasıya eğlenirken hayvanat bahçesinde sevimli dostları yakından tanıdı.

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İHA

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