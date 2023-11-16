Çatakdere'de kapsamlı yol çalışması

Talas Belediyesi ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinden Çatakdere'de doğalgaz çalışması sonrası büyük bir asfalt çalışması başlattı. Ekipler, Kuruköprü ile Çatakdere bağlantı yolundan mahalle ana giriş yoluna kadar yollar için seferberlik halinde çalışıyor.

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  • 16.11.2023 10:15
  • Güncelleme: 16.11.2023 13:07
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Çatakdere'de kapsamlı yol çalışması
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Talas Belediyesi ekipleri, ilçenin kırsal mahallelerinden Çatakdere’de doğalgaz çalışması sonrası büyük bir asfalt çalışması başlattı. Ekipler, Kuruköprü ile Çatakdere bağlantı yolundan mahalle ana giriş yoluna kadar yollar için seferberlik halinde çalışıyor.

Doğalgaz konforuna ulaşan Çatakdere Mahallesi’nde altyapı çalışmaları hız kazandı. Talas Belediyesi ekipleri doğalgaz hatlarının geçtiği yollarda önce eski asfaltı söküp engebeli yerlerde, çukurları doldurarak düzeltme ve çevre temizleme işlerini tamamladı. Ardından düzenlenen yollara 100 kamyon mıcır ve altyapı malzemesi serimini gerçekleştirdi. Yolun sıkıştırılmasının yapılmasıyla asfalt dökümüne hazırlayan ekipler Çatakdere ile Kuruköprü bağlantı yolundan başlayarak mahallenin ana giriş yolunda 1500 metre uzunluğunda sıcak asfaltı sermeye başladı. Yol genişliğinin 12 metreye yükseltildiği çalışmada 3 bin ton sıcak asfalt dökülecek.

Muhtardan Başkan Yalçın’a teşekkür

Çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulunan Çatakdere Mahalle Muhtara Seyit Ahmet Karabulut, ilk olarak doğalgaz ve sonrasında diğer hizmetlerden dolayı Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın’a teşekkür etti. Muhtar Karabulut, “Mahallemize doğalgaz geldi ve internet altyapısı yapıldı. Bunların ardından bozulan yollarımızda büyük bir çalışma başladı. Şu an sıcak asfalt seriliyor. Buradan emeği geçen başta çalışanlar, müdürlerimiz ve belediye başkanımız olmak üzere herkese teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Çatakdere’ye yapmış olduğu diğer bütün hizmetlerden dolayı da Mustafa Yalçın başkanımıza şükranlarımı sunuyorum. Sağ olsun var olsun” dedi.

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İHA

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