Dağcılar Erciyes'e kış tırmanışı gerçekleştirecek

Türkiye Dağcılık Federasyonu 2025 yılı faaliyet programı yer alan 16’ncı Geleneksel Uluslararası Erciyes Dağı Kış Tırmanışı yapılacak. Başvurular 5 Şubat tarihine kadar alınmaya devam edecek. Federasyon tarafından 3917 metreye yapılacak olan tırmanış öncesi, “Sporcuların kış dağcılık eğitimini bitirmiş olmaları gerekmektedir. Sporcuların krampon, kazma ve kask getirmeleri, ayrıca kış şartlarına göre malzeme ile (çadır dahil) gelmeleri gerekmektedir” şartı koyuldu. Tırmanış 16 Şubat 04.00’de başlayacak. Saat 10.00’da zirveye ulaşılması beklenirken kafilenin saat 16.00’ya kadar kamp alanına dönmesi planlanıyor. Tırmanışa katılmak isteyenler Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilciliğine başvurabilecek.