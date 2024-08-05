Dağlık alanda yangın çıktı, ekipler yerleşim yerlerine ulaşmaması için yoğun çalışma başlattı

Kayseri’nin Melikgazi ilçesindeki dağlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü. Yerleşim yerlerine yakın bölgede devam eden yangına ekiplerin müdahaleleri sürüyor.

Edinilen bilgiye göre Eğribucak mahallesindeki dağlık alanda çıkan yangın; rüzgarın da etkisiyle büyüdü. Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri ise alevlere müdahale etmeye başladı. Yerleşim yerlerine yakın bir bölgede devam eden yangında alevlerin yerleşim yerlerine ulaşmadan söndürülmesi için ekiplerin bölgedeki yoğun çalışması devam ediyor.

Vatandaşların da söndürme çalışmalarına katıldığı yangının büyüklüğü, dron ile görüntülendi.