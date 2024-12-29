Dahi çocuklara yönelik özel etkinlik

Türkiye Üstün Zekalı ve Dahi Çocuklar Eğitim Vakfı (TÜZDEV) Kayseri Şubesi, bir alışveriş merkezinde eğitici ve eğlenceli bir dizi etkinlik düzenledi. Etkinlikler, çeşitli atölye çalışmalarıyla çocukların hem eğlenmelerini hem de öğrenmelerini amaçladı. Etkinlikler kapsamında, Ebru sanatı, taş boyama, ahşap atölyesi, tuval boyama, yazılım ve kodlama, robotik ve kodlama atölyeleri yer aldı. Ayrıca, psikolojik destek masası ve akıl zeka oyunları atölyesi de katılımcılara sunuldu.Program kapsamında konuşan TÜZDEV genel başkanı Kemal Tekden,"Biz, bütün çocuklarımızın zeki olduğuna inanıyoruz. Her çocuk zekidir ve yeteneklidir; ama önemli olan, hangi tür zekaya ve hangi tür yeteneğe sahip oldukları. Hem topluma tanıtım maksadıyla böyle bir program hazırladık. Arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Kayseri Parkı’nın yönetimine de böyle bir imkan tanıdıkları için çok memnunuz. İnsanlarımızın ilgisi bizi çok mutlu etti. Çocuklar çok ilgililer; zaten maksadımız da o, çocuklarımıza yönelik böyle güzel bir etkinlik yapılmasıydı. Vakfımızın tanıtılması çok önemli. Vakfın genel merkezi İstanbul’da olup, farklı şehirlerde şubeleri vardır. Kayseri’de de çok güçlü olduğumuzu ifade etmek istiyorum. Bizim şube başkanımız Alpaslan Bey ve arkadaşlarımız bu organizasyonu yaptılar; hepsine teşekkür ediyorum. İnsanlara farklı geldiği için belki de böyle bir ilgi var ama çocuklarımızın el becerileri veya yaptığı farklı uygulamalar burada gün yüzüne çıkmış oluyor. Aslında bunu yıllardır yapıyorlar ama burada insanlarımızın huzuruna bunları sunmak, tanıtım açısından da çok önemli." ifadelerine yer verdi.