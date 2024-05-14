Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı

Aksaray'da damadını silahla vurup öldüren kayınpeder, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu savcılıkça serbest bırakıldı.

Damadını öldüren kayınpeder tutuklandı
Kayseri GündemEditör

Aksaray’da damadını silahla vurup öldüren kayınpeder, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, oğlu savcılıkça serbest bırakıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Sultanhanı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Eşiyle tartışma yaşadıktan sonra evini terk edip babasının evine giden karısını almaya giden Akif Bozdemir (29), kayınpederi A.T. ile tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu kayınpeder A.T. evinde bulunan tabancayla damadına 3 el ateş ederek vurdu. Ağır yaralanan Akif Bozdemir kaldırıldığı Sultanhanı Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayın ardından gözaltına alınan ve bugün oğluyla birlikte adliyeye sevk edilen A.T. tutuklanarak cezaevine gönderilirken oğlu serbest savcılıkça serbest bırakıldı.

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