Dar Alan uygulaması 745 şahıs sorgulandı

Kayseri'de polis ekiplerince yapılan Dar Alan uygulamasında 745 şahıs, 142 araç sorgulandı bu kapsamda 3 aranan şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında 1,05 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Dar Alan uygulaması 745 şahıs sorgulandı

Kayseri’de Asayiş Şube Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği ekipleri ve Yunus Timleri, Güven Timleri ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan Dar Alan uygulaması neticesinde; 32 umuma açık işyeri kontrol edildi, 745 Şahıs ve 142 Oto sorgusu yapıldı. Bu kapsamda; 3 aranan şahıs yakalandı, 1 şahıs hakkında 1,05 gram narkotik madde bulundurmaktan gerekli adli işlemler başlatıldı.

4 yoklama kaçağı şahısa işlem yapıldı. Öte yandan 1 adet ruhsatsız tüfek, 6 adet fişek ve 4 Hacizli/Yakalamalı oto ele geçirildi.

Haber Merkezi

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