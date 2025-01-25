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Yazar Uğur Batı: 'Bu belgesel Türkiye'nin gurur duyması gereken bir iş'

Kapadokya'nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli'nin ilk gösterimi ile ilgili konuşan Yazar Uğur Batı 'Bu belgesel, hem coğrafi geçişlik anlamında hem tarihsel süreç anlamında hem de mitolojinin arkasındaki bütün gizem kültleri anlamında gerçekten çok özel bir iş. Türkiye'nin gurur duyması gereken bir iş' dedi.

Yazar Uğur Batı: 'Bu belgesel Türkiye'nin gurur duyması gereken bir iş'

Kayseradar medya sponsorluğunda hazırlanan Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli, ilk gösterimiyle Erciyes Kültür Merkezi’nde izleyicilerle buluştu. Yazar Uğur Batı, ‘Kapadokya’nın Gizemli Mabedi Erciyes Belgeseli’nde yaptığı konuşmada, çok özel bir belgesel olduğunu ifade ederek; "Kapadokya belki de son 10 yılın Türkiye'de en çıkışta olan markalarından biri. Ne kadar yurtdışını dolaşıyorsanız dolaşın duyduğunuz Türkiye'ye ait imgelerden. Mesela bir tanesi İstanbul'da bir tanesi de artık Kapadokya haline geldi. Bu belgeselde Kapadokya ile Erciyes arasındaki o bağlantıyı kurması açısından çok önemli. Üstelik bu bağlantı organik bir bağlantı zaten var olan bir bağlantı. Hem coğrafi geçişlik anlamında hem tarihsel süreç anlamında hem de mitolojinin arkasındaki bütün gizem kültleri anlamında gerçekten çok özel bir iş. Türkiye'nin gurur duyması gereken bir iş. Çünkü evrensel standartlarda bir belgeseli tamamen gönüllük esasıyla yapılıyor” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi

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