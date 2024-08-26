Kaza yapan Tofaş ikiye ayrıldı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde Tofaş marka otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza yapan Tofaş ikiye ayrıldı
Kayseri GündemEditör

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde Tofaş marka otomobilin ikiye ayrıldığı kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yıldırım Beyazıt Mahallesi Tabya Caddesi üzerinde meydana gelen kazada 06 MUT 20 plakalı Tofaş marka otomobil ile 38 KC 330 plakalı otomobil kaza yaptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan Tofaş marka otomobil motor kısmından ikiye ayrılırken, meydana gelen kazada 2 kişi de yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılırken, otomobiller de olay yerinden çekici ile kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Kayseri Gündem

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