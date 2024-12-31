DEAŞ terör örgütü operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kayseri'de polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne mensup kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı

DEAŞ terör örgütü operasyonunda 6 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne mensup kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde; Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 kişi  yakalanarak haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.

Haber Merkezi

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