DEAŞ terör örgütü operasyonunda 6 kişi yakalandı
Kayseri'de polis ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne mensup kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlarda 6 kişi yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı
Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından DEAŞ terör örgütüne mensup kişilerin yakalanmasına yönelik yapılan operasyonlar neticesinde; Örgüt içerisinde faaliyet yürüttüğü, örgüte finans sağladığı ve çatışma bölgeleriyle irtibatlı oldukları tespit edilen 6 kişi yakalanarak haklarında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan gerekli adli işlemler başlatıldı.