Değişik suçlardan aranan 29 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 29 aranan şahıs yakalandı.

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  • 02.01.2024 12:05
  • Güncelleme: 02.01.2024 12:16
Değişik suçlardan aranan 29 kişi yakalandı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 29 aranan şahıs yakalandı.

25-31 Aralık 2023 tarihleri arasında Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce aranan şahıslara yönelik çalışma yapıldı. Yapılan çalışmalarda toplam 29 şahıs yakalanarak haklarında yasal işlem başlatıldı.

İşlemleri tamamlanan 29 kişiden 19’u tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

İHA

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