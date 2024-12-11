Demir korkuluğa sıkışan köpeği itfaiye kurtardı 

Melikgazi ilçesine bağlı Kıranardı Mahallesi'nde bir köpek demir korkuluklara sıkıştı. Durumu görenlerin ihbarı üzerine olay yerine Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışmaları sonucu demir korkuluklara sıkışan köpek kurtarıldı. Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan paylaşımd ise, "Ekip arkadaşlarımız seni her zorluktan kurtarır buna emin ol ama sen yine de az yaramazlık yap. Kıranardı Mahallesi’nde demir korkuluklara sıkışan köpek, itfaiye ekiplerimiz tarafından kurtarıldı" ifadelerine yer verildi.