Demirciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

 Kayseri'de Demirciler Sitesi'nde bir dükkanda yangın çıktı. Yangın itfaiye ekiplerinin çabası sonrası söndürüldü. 

Demirciler Sitesi'nde çıkan yangın söndürüldü

Kayseri’nin Melikgazi İlçesinde bulunan Demirciler Sitesi 16’ıncı Caddede bir dükkanda henüz bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İlk müdahaleyi vatandaşların yaptığı yangına itfaiye ekiplerinin gelmesiyle söndürüldü. Yangının çıktığı dükkanda hasar oluşurken polis inceleme başlattı. 
Öte yandan yangının çıkış sebebi ise itfaiye ekiplerinin hazırlayacağı rapor sonrası belli olacak.

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